Генпродюсер «Прямого» уходит с должности

Генеральный продюсер телеканала «Прямой» Алексей Семенов покидает должность. Об этом сообщает «Новое время».



«Да, сегодня написал заявление», — сообщил Семенов журналистам.



Семенов работал на телеканале с момента его запуска в августе 2017 года.



Алексей Семенов — гражданин России, более 10 лет работающий на медиарынке Украины. О выходе из российского гражданства он ни разу не заявлял.



Телеканал «Прямой» был запущен в 2017 году на базе канала «Тонис», который связывали с экс-президентом Виктором Януковичем. Формальным владельцем «Прямого» является бывший депутат Партии регионов, а ныне член политсовета «Нашего края» Владимиру Макеенко.



Эксперты и участники медиарынка связывают телеканал с Петром Порошенко и его окружением. Макеенко отрицает, что реальным собственником вещателя является Порошенко.

