Кличко предложил Саакашвили стать главой партии «Удар»

Мэр Киева Виталий Кличко предложил экс-президенту Грузии и экс-руководителю Одесской области Михеилу Саакашвили стать главой партии «Удар» и идти с ней на досрочные выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом Кличко сообщил в своем Twitter.



«Удар идет на досрочные парламентские выборы. И предлагаю нашим партнерам идти вместе. Я остаюсь лидером партии Удар, а Михеилу Саакашвили предлагаю стать председателем партии», — сказал Кличко.



Такое решение, по его словам, он принял после того, как увидел обращение Саакашвили о том, что его политической силе якобы создали препятствия для участия в выборах.



«Я убежден, таков наш союз сможет удвоить наши усилия ради преобразований в стране и вместе мы знаем план изменений, у нас есть люди, которые способны это осуществить», — резюмировал Кличко.



29 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.