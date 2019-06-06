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Рада отказалась уволить глав МИД Климкина и Минобороны Полторака

Обновлено
06 июня 2019, 13:25

Рада отказалась уволить глав МИД Климкина и Минобороны Полторака

Верховная Рада отказалась уволить Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины.

Председатель парламента Андрей Парубий вынес на голосование два проекта постановления. Первый — это просьба главы МИД об отставке. Второй — представление президента Владимира Зеленского об увольнении Климкина.

За первый проект было отдано 141 голосов, за второй — 137. При этом было необходимо не менее 226 голосов. Таким образом проекты постановлений были отклонены.

Также парламент не поддержал проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины. За соответствующую инициативу президента Украины Владимира Зеленского проголосовали 67 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосов. Против проголосовали 48 парламентариев.

20 мая Полторак подал Зеленскому рапорт об отставке.

30 мая Зеленский внес в парламент проект постановления об увольнении министра обороны. 

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