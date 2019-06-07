Футбольная ассоциация отклонила апелляцию донецкого «Олимпика»

Апелляция донецкого «Олимпика» была отклонена апелляционным комитетом Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.



Таким образом, клуб проиграл дело касательно договорных матчей своих молодежных команд. «Олимпик» U-19 и U-21 не будут участвовать в официальных украинских соревнованиях в следующем сезоне.



Донецкий клуб может оспорить решение апелляционного комитета УАФ в Спортивном арбитражном суде в швейцарской Лозанне.



Если «Олимпик» проиграет дело и в этой инстанции, то первая команда не получит аттестат на участие в Украинской премьер-лиге в сезоне 2019/2020.

Молодежные команды «Олимпика» были дисквалифицированы из-за договорных матчей.