Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Количество пострадавших на Донбассе украинских военных выросло до 11

07 июня 2019, 16:18

Количество пострадавших на Донбассе украинских военных выросло до 11

Количество пострадавших украинских военных во время ночного обстрела позиций у поселка Новолуганское Донецкой области выросло до 11 человек. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«По состоянию на 16:00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих. Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций объединенных сил вблизи Новолуганского», — отметили в штабе.

Также там напомнили, что сегодня ночью боевики обстрелял украинские позиции, в результате чего погибли двое военных и 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести.

«Подчеркиваем, что огонь российских оккупантов не остается безнаказанным. Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору», — заявили в штабе.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы боевиков вблизи Новолуганского и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:55
В Донецке рассказали о нашествии крыс
10:41
«ДНР» сообщила о гибели двух шахтеров
10:20
«ДНР» повысила цены на топливо
22:22
Детали снятия блокады и новые доказательства вины России в трагедии MH17. Главное за день
10:55
В Донецке снова проблемы с вывозом мусора
09:21
Под Мариуполем в результате обстрела был ранен мужчина и поврежден его дом
00:02
В ОБСЕ сообщили о последствиях обстрела мечети в Донецке
23:42
Подконтрольный «ДНР» вуз в Макеевке получил российскую аккредитацию
22:40
«ДНР» показала состояние «Донбасс Арены»
21:27
Скачок в договоренностях по Донбассу и упрощение проезда через КПВВ. Главное за день
20:44
Кучма предложил снять блокаду с неподконтрольного Донбасса
17:05
На неподконтрольной Донетчине из-за непогоды прорвало три дамбы
10:02
ОБСЕ задокументировала повреждение квартиры в Докучаевске
23:00
ОБСЕ зафиксировала движение грузовиков из РФ на неподконтрольную Луганщину
22:25
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
16:18
Количество пострадавших на Донбассе украинских военных выросло до 11
15:54
«Нафтогаз» готов к переговорам с «Газпромом» исключительно в 3-стороннем формате
14:49
«Оппоблок» объединился с партиями Кернеса, Мураева и еще двумя политсилами
14:19
«Больше не буду игроком чужой сборной». Партия Гройсмана назвала первую пятерку на выборах
13:55
В Донецке рассказали о нашествии крыс
12:38
Медведчук и Бойко встретились с главой «Газпрома» в Петербурге
12:12
Футбольная ассоциация отклонила апелляцию донецкого «Олимпика»
11:28
Съезд «Слуги народа» перенесли на воскресенье: не успевают проверить кандидатов
10:58
В Москве задержали корреспондента «Медузы». Он заявил о фабрикации дела
10:41
«ДНР» сообщила о гибели двух шахтеров
10:34
Путин по-прежнему не хочет говорить с Зеленским
10:20
«ДНР» повысила цены на топливо
09:56
Зеленский заявил, что ВСУ будут «жестко» отвечать на обстрелы и увидел потерю контроля РФ над боевиками
09:50
СМИ узнали, что Саакашвили отказался возглавить партию Кличко
09:15
Подозреваемый в убийстве 5-летнего мальчика полицейский трижды избежал отправки на Донбасса
все новости
ВИДЕО
Что такое открытые списки на выборах в Раду и почему их до сих пор нет ►
05 июня, 08:35
Как «схватка» Зеленского и Порошенко помогает Медведчуку ►
04 июня, 09:30
В Бахмуте срывается строительство казарм: рабочие бастуют и обвиняют подрядчика в диверсии
03 июня, 15:36
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция