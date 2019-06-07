Двое украинских военных погибли, еще 8 пострадали сегодня на Донбассе

В результате обстрелов на Донбассе с начала суток погибли двое украинских военных, четверо получили ранения, еще четверо травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что с начала текущих суток боевики обстреляли позиции украинских военных 7 раз. «На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются», — отметили в пресс-центре штаба ООС.



В течение предыдущих суток, 6 июня, на Донбассе были ранены двое украинских военных.



Боевиков обвинили в 16 случаях нарушения режима прекращения огня, из них один раз — с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм. Отмечается, что позиции украинских военных также обстреливали из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.