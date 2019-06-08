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Шоумен Сергей Притула решил идти в Раду от партии Вакарчука

08 июня 2019, 10:50

Шоумен Сергей Притула решил идти в Раду от партии Вакарчука

Шоумен и телеведущий Сергей Притула решил баллотироваться в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах от партии Святослава Вакарчука «Голос». Об этом он заявил в своем видеообращении.

«Если бы мне нравилось происходящее в украинской политике в последнее время, а сейчас тем более, я, наверное, этого бы не делал. Выходить из собственной зоны комфорта не очень приятно, но я хотел бы быть полезным этой стране и ее людям», — сказал Притула.

Он подчеркнул, что решился идти в Раду, потому что имеет «определенный кредит доверия» и чувствует себя «достаточно финансово независимым», чтобы гарантировать, что это не «попытка заработать».

Шоумен добавил, что главная мотивация для него — это люди, которые вошли в партию Вакарчука.

Притула будет 30-м в списке партии. Чтобы он попал в Совет, партия должна получить более 10% голосов избирателей.

Досрочные парламентские выборы были назначены на 21 июля.

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