Вакарчук рассказал об отношении к однополым бракам и каннабису

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук в эфире телеканала «Украина» рассказал об отношении к ЛГБТ-людям, однополым бракам, легализации медицинского каннабиса и проституции.



«У нас страна равных прав и равных возможностей», — сказал он, отвечая на вопрос об отношении к ЛГБТ-сообществу и возможного разрешения на однополые браки.



На вопрос, поддерживает ли он использования каннабиса в медицинских целях, Вакарчук ответил, что «все, что спасает жизни людей, или лечит их, требует поддержки».



Касательно легализации проституции он сказал, что на данный момент важно установить справедливость в украинских судах, «если мы сделаем это, то все другие вопросы будут урегулированы».



Относительно рынка земли, Вакарчук подчеркнул, что поддерживает возможность продажи земли, но подчеркнул, что необходимо проработать все механизмы, чтобы малые фермеры и частные собственники земли не пострадали. «Необходимо сделать справедливый, открытый рынок земли, за это выступает партия «Голос», — добавил он.