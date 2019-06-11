Конституционный суд начал рассмотрение указа о роспуске Рады. Зеленский покинул заседание

Конституционный суд Украины начал заседание, на котором рассматривается констуционность указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выводов 21 июля. Прямую трансляцию ведет телеканал «UA:Перший».



В зале присутсвует президент Зеленский. Однако после вступительного слова он покинул зал, «чтобы никто не сказал, что решение было принято под давлением».



Во время выступления президент выразил уверенность, что указ соответствует «духу и букве закона». «Граждане Украины не просто не верят Раде — рейтинг доверия 4%. Люди аплодируют роспуску Верховной Рады. Люди уверены, что оспаривание этого решения — это попытка народных депутатов удержаться за свои кресла и возможность обогатиться», — подчеркнул Зеленский.



Он добавил: «Думаю, что вы примете справедливое решение, за которое не будет стыдно».



Конституционный суд приступил к рассмотрению по существу производства по представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента.