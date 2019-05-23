Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады и выборах 21 июля

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады опубликован в «Урядовому кур’єрі» и официально вступил в силу. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Также этим указом Зеленский назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля 2019 года.
Как сообщалось, президент издал соответствующий указ 21 мая.
Представители части парламентских фракций называют указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады антиконституционным. При этом все намерены участвовать в избирательной кампании.
Председатель парламента Андрей Парубий пообещал, что указ Зеленского будет обжалован в Конституционном суде.
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