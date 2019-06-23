Депутат: Четверо россиян могут обойти санкции ЕС, если ПАСЕ вернет делегацию РФ

24 июня на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге пройдет голосование за резолюцию, которая откроет возможность для одностороннего возврата российской делегации. В случае принятия резолюции четверо россиян смогут обойти персональные санкции ЕС, заявил литовский депутат Эмануэлис Зингерис.



Он сообщил, что четверо из 18 членов новой российской делегации — Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Сергеева и Леонид Слуцкий — находятся под европейскими санкциями, которые предусматривают запрет на въезд в страны ЕС.



«Очевидно, что Россия пытается использовать ПАСЕ, чтобы обойти эти персональные санкции ЕС», — написал Зингерис.



Депутат напомнил, что РФ не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ, и продолжает нарушать Минские соглашения и агрессию против Украины. В частности, Зингерис упомянул о захвате 24 украинских моряков и выдачу паспортов РФ жителям оккупированной части Донбасса.



«Поэтому очень важно, чтобы члены ПАСЕ оставались принципиальными и не поддерживали резолюцию, которая позволила бы российской делегации вернуться в ПАСЕ. В противном случае это не только подорвало бы авторитет этой организации, но и стало бы дополнительным аргументом для того, чтобы Россия стремилась отменить санкции ЕС», — заявил депутат.

Санкции ЕС были введены против РФ в марте 2014 года из-за аннексии Крыма. Накануне лидеры стран ЕС продлили срок действий санкций до 31 января 2020 года.



Если в первый день работы сессии ПАСЕ 24 июня организация примет резолюцию о предоставлении российской делегации полномочий по участию в ней, то Россия в тот же день направит заявку на участие и уже 25 июня будет в Страсбурге, заявлял председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.



По его словам, РФ также намерена включить в состав своей делегации представителей аннексированного Крыма.