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В «Слуге народа» обратились к правоохрнителям из-за регистрации кандидатов-клонов

25 июня 2019, 16:12

В «Слуге народа» обратились к правоохрнителям из-за регистрации кандидатов-клонов

Представители партии «Слуга народа» подали заявления в правоохранительные органы о введении в заблуждение избирателей в связи с регистрацией на мажоритарных избирательных округах кандидатов-клонов политсилы. Об этом сообщает «Интерфакс-Укарина».

По словам представителя «Слуги народа» Александр Качура, в заявлении идет речь о том, что на сегодняшний день часть кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам указали в своих анкетных данных в заявлениях, которые подавали в ЦИК при регистрации, информацию о том, что они якобы работают в частном предприятии «Слуга народа», ООО «Слуга народа» или общественных организациях «Слуга народа», что имеет признаки мошенничества.

«Все эти общественные организации — мы насчитали больше 100 на сегодняшний день — они зарегистрированы, как правило, за два дня до того момента, как были поданы документы. То есть усматривается в этом грязная технология против "Слуги народа"», — подчеркнул Качура.

Он пояснил, что суть технологии заключается в том, чтобы запутать избирателей, чтобы они «не смогли отдать свой голос за ту партию, за которую собирались».

По словам Качуры, также встречаются случаи, когда кандидаты в депутаты по мажоритарному округу указывают в своих анкетных данных, что они являются членами партии «Слуга народа», хотя на самом деле такими не являются.

«Завтра начинается всеукраинских флешмоб всех мажоритарных кандидатов — сегодня, надеюсь, будут зарегистрированы все мажоритарные кандидаты от нашей партии — завтра начинается подача заявлений о совершении преступления во все территориальные управления полиции по всем округам», — подчеркнул представитель «Слуги народа».

По его словам, на сегодня уже выявлены более 85 таких случаев.

Качура уточнил, что сегодня были поданы заявления в МВД, Национальную полицию и Генпрокуратуру Украины, и выразил надежду, что это дело будет расследовано, и что правоохранительные органы совершат все необходимые действия, чтобы избиратели 21 июля смогли отдать свои голоса за партию, которую действительно поддерживают.

Отметим, что на округе №47 в Донецкой области в качестве кандидата зарегистрирован руководитель проекта «Общественное движение "Слуга народа"» Андрей Кисилевич. При этом от партии «Слуга народа» на округе баллотируется другой кандидат — Василий Патлачук.

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ТЕМЫ

Организации
Слуга народа
События
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