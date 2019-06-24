В Донецкой и Луганской областях есть два округа, на которых половина или более кандидатов в депутаты Верховной Рады являются безработными.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, на 59-м округе уже зарегистрированы 21 кандидат, 12 из которых нигде не работают.
Кроме того, на 105-м округе в Луганской области зарегистрированы 24 кандидата, половина которых являются безработными.
Как сообщалось, на округе № 49 в Донецакой области кандидатами в депутаты являются медсестра, учитель пенсионеры и безработные из Киева.
Досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля.
Для участия каждому кандидату-мажоритарщику необходимо внести залог в размере 41 тысячи 730 гривен.