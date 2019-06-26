На округе в Луганской области в Раду выдвинулись четыре пары однофамильцев

На избирательном округе № 113 в Луганской области на досрочных выборах в Верховную Раду в качестве кандидатов зарегистрированы четыре пары однофамильцев. Данная информация указана на сайте Центральной избирательной комиссии.



На округе баллотируется народный депутат текущего созыва Виталий Курило и пенсионер из Житомира Павел Курило.



Кроме того, ЦИК зарегистрировала от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» кандидата Александра Лукашева и самовыдвиженца Анатолия Лукашева. При этом оба кандидата работают в благотворительной организации «Фонд Сергея Шахова».



Также на округе выдвинулись экс-регионал Владимир Струк и пенсионер Валерий Струк, который проживает в Черниговской области.



Примут участие в выборах на этом округе предприниматель Александр Зеленский и пенсионер Василий Зеленский.

В гражданской сети «Опора» отмечали, что участие в выборах людей с одинаковыми фамилиями и зачастую именами — избирательная технология. Ее цель — ввести в заблуждение невнимательного избирателя, который может ошибочно отдать голос не за того человека, за которого намеревался голосовать.



Имена кандидатов-мажоритарщиков размещаются в избирательном бюллетене в алфавитном порядке, избирателям нужно быть внимательными и искать не только имя своего кандидата, но и вычитывать информацию о нем, которая обязательно будет в бюллетене, в частности — дата рождения, место работы, место жительства, партийность и так далее.