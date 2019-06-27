Россия аккредитовала еще один «вуз ДНР» по ряду специальностей

Подконтрольный группировке «ДНР» Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Туган-Барановского (ДонНУЭТ) прошел российскую аккруедитацию по ряду специальностей. Об этом сообщается на сайте Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.



Соответствующими российским стандартам были признаны образовательные программы по специальностям электро- и теплоэнергетика уровня бакалаврат, экономика и управление (специалитет), промышленная экология и биотехнологии (магистратура), сервис и туризм (магистратура).

В Кривом Роге базируется ДонНУЭТ, который был вынужден покинуть Донецк после захвата Донецка боевиками в 2014 году. Обучение в этом вузе соответсвует украинским стандартам.



В октябре 2018 года три специальности подконтрольного «ДНР» Донецкого медицинского университета прошли аккредитацию в России. Российскую аккредитацию по ряду специальностей также получила Донбасская национальная академия строительства и архитектуры в Макеевке.