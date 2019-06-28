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Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

28 июня 2019, 08:46

Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил президенту Владимиру Зеленскому обратиться к министру иностранных дел Павлу Климкину с призывом уйти в отпуск. Об этом он сказал в программе «Право на власть» на телеканале «1+1» в четверг вечером.

«Пусть [Зеленский] обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину, предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его подпишу. И я готов использовать свои полномочия и внести любую кандидатуру на позицию первого заместителя главы МИД, который будет исполнять обязанности», — сказал Гройсман.

По его словам, кандидатуру первого замглавы МИД должен предложить Зеленский.

Также он считает, что Климкин должен был согласовать позицию по нотам касательно 24 украинских моряков с президентом и премьер-министром.

Гройсман заверил, что готов помочь президенту, несмотря на то, что они с ним находятся в разных политических партиях.

27 июня президент Зеленский обвинил МИД и лично министра Климкина в том, что министерство не коммуницирует с ним в вопросах международной политики, в частности, что касается освобождения украинских моряков.

В ответ на критику Зеленского Климкин заявил, что, по его мнению, МИД имел полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту.

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