Обстрел в Донецке: два жителя ранены, поврежден дом

Фото: Донецк | Петровский район / ВКонтакте

Два мирных жителя были ранены в результате обстрела в поселке шахты «Трудовская» в Петровском районе неподконтрольного украинским властям Донецка. Об этом сообщают местные жители в соцсетях и «СЦКК» при группировке «ДНР».



Отмечается, что в 4:30 получили ранения находившиеся дома мужчина и женщина.



По информации «ДНР», мужчина госпитализирован в городскую больницу № 14 с ранением левого плеча и лобной части. Женщине была оказана медицинская помощь на месте, необходимости в ее госпитализации нет.



В местном сообществе во «ВКонтакте» были опубликованы фотографии последствий обстрела, на которых видны повреждения двухэтажного жилого дома по адресу улица Косарева, 84.

Фото: Донецк | Петровский район / ВКонтакте