Как благотворительный фонд «Славянское сердце» стал символом надежды для переселенцев

Координаторки БФ «Славянское сердце» Анастасия Горбачева и Екатерина Ханева. Фото из архива БФ «Славянское сердце»

Из небольшой инициативы, которая в 2014 году объединила переселенцев в Святогорске Донецкой области, «Славянское сердце» превратилось в крупнейшую благотворительную организацию области, которая оказывает комплексную помощь пострадавшим от войны в семи областях Украины.



«В команде работает 350 сотрудников и около 200 волонтеров. Подавляющее большинство — девушки и женщины, о которых мы мало слышим, почти не видим в медийном пространстве», — рассказывает руководитель БФ «Славянское сердце» Наталья Киркач.



Эти женщины ежедневно вкладывают свои силы, чтобы мир стал немного светлее, теплее и добрее.

Женщины, которые творят изменения

Екатерина и Анастасия оставили свои дома, бизнес и привычную жизнь в Донецке из-за войны, но они не сдались и присоединились к волонтерской команде благотворительного фонда «Славянское сердце», чтобы помочь другим пережить самые темные времена.



«Почувствовав несправедливость и боль, хотелось действовать, помогать и облегчать жизнь тем, кто пострадал», — говорит Екатерина Ханева, координаторка направления работы по вопросам гендерно обусловленного и домашнего насилия БФ «Славянское сердце».



Екатерина выехала с двумя дочерьми из оккупированного Донецка в Святогорск в 2014 году.

Координаторка направления по вопросам гендерно обусловленного и домашнего насилия БФ «Славянское сердце» Екатерина Ханева. Фото из архива БФ «Славянское сердце»

«Ежедневно в город приезжали жители из разных мест с надеждой найти приют. У меня до сих пор в памяти глаза людей, у которых пережитый ужас войны, растерянность и отчаяние. Я сама была в подобном состоянии, но чувствовала потребность сделать собственный вклад в поддержку других людей и страны. Часто к благотворительности нас приводит именно глубокое сочувствие и желание быть полезными в момент, когда это больше всего нужно», — вспоминает Екатерина свой путь в команду волонтеров БФ «Славянское сердце».



В начале работы команда Фонда столкнулась с большим количеством вызовов. Трудно было найти ресурсы, организовать рабочие процессы, настроить логистику и добраться до отдаленных опасных мест, где люди нуждались в наибольшей поддержке.



«Каждая из нас приносила в волонтерский центр то, что имела: ноутбуки, свой опыт, свободные руки и большое желание помочь людям выжить», — рассказывает Анастасия Горбачева, координаторка БФ «Славянское сердце».



До 2014 года Анастасия имела свой дом в Донецке, бизнес, который был для нее как хобби, и о гуманитарной деятельности она даже не задумывалась.

Координаторка БФ «Славянское сердце» Анастасия Горбачева. Фото из архива БФ «Славянское сердце»

«Волонтерский центр, который оказывал помощь, был эпицентром жизни в Святогорске. Все были, как слепые котята. Что делать, какие документы оформлять, куда бежать — с этими вопросами обращались тысячи людей к волонтерам, которые просто физически не выдерживали такой нагрузки. В этой очереди с вопросами была и я», — делится воспоминаниями Анастасия.



Настя почувствовала в себе силы и желание помочь, поэтому предложила свою помощь Фонду. На тот момент нагрузка была бешеной, волонтеры и волонтерки распределяли обязанности согласно навыкам и знаниям людей. До переезда Анастасия была руководительницей компьютерного магазина и имела знания в этой сфере, поэтому она взяла на себя все, что было связано с созданием документов для оказания помощи людям. Различные сведения, бланки, таблицы — это была ее ответственность.



Женщина вспоминает, как вместе с другими девушками думали, как лучше организовать учет, чтобы все могли получить помощь. Все это делали интуитивно. В 2015 году команда познакомилась с международными партнерами, и именно благодаря им научилась профессионально оказывать помощь людям.

Испытания и сила единства

Со временем команда Фонда пополнялась новыми людьми и росла профессионально. В то же время пришло понимание, что жизнь и будущее будет связано со Святогорском. Стали привычными многочисленные поездки для оказания помощи на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Но в 2022 году все снова изменилось. Переезд в Днепр, эвакуация людей из горячих точек, снова экстренное реагирование, гуманитарная помощь, работа с пострадавшими от войны.



«Жизнь команды изменилась кардинально, каждый день приносит новые задачи, и невозможно предсказать, что будет завтра. Но мы более уверены в своих силах и в понимании того, насколько важны наши действия, потому что начинаем не с нуля», — говорит Анастасия.

Тренинг для команды БФ «Славянское сердце». Фото из архива БФ «Славянское сердце»

По словам волонтерок, сейчас в Фонде команда, которая поддерживает бешеный темп работы. Усталость, выгорание и необходимость держать эмоциональный баланс — то, с чем приходится сталкиваться почти каждый день.



«Работа в условиях войны нестабильна. Мне очень помогает поддержка единомышленников, подруг, регулярный отдых и самосохранение. Дети немного помогают, мой муж тоже сейчас занимается гуманитарной деятельностью, и мы с ним на одной волне. Очень важно находить время и для себя, чтобы иметь силы продолжать», — говорит Анастасия.



Многие женщины в гуманитарной работе, волонтерстве чувствуют истощение и иногда им уже не хватает сил помогать другим. По мнению Екатерины и Анастасии, именно в такие моменты важно найти поддержку людей, которые понимают важность дела. Нужно научиться заботиться о себе и вовремя отдыхать.



«Работать в этой сфере непросто, но когда ты рядом с людьми, которые имеют такие же ценности, то многие проблемы решаются мгновенно», — говорит Анастасия.

Пример стойкости и мужества

Руководитель Фонда Наталья Киркач училась заново ходить почти полгода. Ее ранили, когда она эвакуировала жителей Изюма, но Наталье все же удалось вывезти людей в безопасное место. Одной из первых в Украине ее наградили знаком отличия Президента Украины «Золотое Сердце». Ранение не остановило ее продолжать помогать наиболее уязвимым.

Председательница правления БФ «Славянское сердце» Наталья Киркач. Фото из архива БФ «Славянское сердце»

«За 10 лет работы мы оказали помощь более чем 500 тысячам человек. Мы эвакуируем, выдаем наборы, оказываем психосоциальную поддержку пострадавшему населению, осуществляем защиту детей, восстанавливаем и открываем новые дружественные пространства для детей, сопровождаем в кейс-менеджменте, проводим обучение по минной опасности, обучаем представителей субъектов межведомственного взаимодействия по реагированию на случаи гендерно обусловленного и домашнего насилия, защищаем девушек и женщин, пострадавших от этого явления, активизируем их, чтобы увеличить влияние девушек и женщин в обществе», — рассказала Наталья о работе Фонда.



«Славянское сердце» входит в топ-50 благотворительных организаций Украины по версии «Форбс» и топ-100 прозрачных и добропорядочных организаций Украины по версии Украинской Ассоциации Благотворителей.



«Важно делать видимым вклад девушек и женщин в гуманитарную работу, ведь их труд меняет жизни людей, и о нем стоит говорить громко. Каждая девушка или женщина, которая работает в сверхсложных условиях, заслуживает гордости и признания», — говорит Наталья.



Авторка: Оксана Волбенко, Менеджер по коммуникациям БФ «Славянское сердце».



Публикация подготовлена в рамках She Media School, инициативы, реализуемой общественной организацией DII-Ukraine в рамках проектов UN Women Ukraine / ООН Женщины в Украине «Усиление женского лидерства для устойчивых и мирных обществ», финансируемого Embassy of Denmark in Ukraine, и проекта «Трансформационные подходы для достижения гендерного равенства в Украине», финансируемого Embassy of Sweden in Kyiv и реализуемого в сотрудничестве с Офисом Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Финансовую поддержку инициативе She Media School также оказывает Women’s Peace & Humanitarian Fund.