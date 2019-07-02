ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Такое решение ЦИК приняла на заседании большинством голосов во исполнение постановления Верховного суда от 30 июня по заявлению политсилы «Партия Шария», лидером избирательного списка которой является Шарий.



Кроме того, ЦИК большинством голосов приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты диджея и продюсера Евгения Евтухова (№ 5 в избирательном списке «Партии Шария»).

24 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатом в депутаты Анатолию Шарию, так как он последние пять лет не живет в Украине. Это решение было обжаловано в суде.



6 июня стало известно, что Анатолий Шарий зарегистрировал свою партию.



Внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.