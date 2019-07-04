В «Слуге народа» заявили, что пути достижения мира на Донбассе заложены в Минских соглашениях

«Дорожная карта» по урегулированию конфликта на Донбассе прописана в Минских договоренностях. Об этом заявил глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос «Новостей Донбасса» о том, разработана ли властями «дорожная карта» по Донбассу.



«Я думаю, что дорожная карта более четко прописана в тех же Минских договоренностях. Главное, чтобы все участники этого процесса, хотели действительно его реализации. К сожалению, мы сегодня видим другую ситуацию, в первую очередь, со стороны Российской Федерации», — заявил он.

В интервью Bild от 18 июня президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина изменит формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в случае отсутствия прогресса в рамках Минских договоренностей.



В день своего назначения 25 июня временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор признал отсутствие прогресса в работе Трехсторонней контактной группы и «нормандского формата». Однако, отметил он, «все сводится к политической воли России».