Секретарь СНБО расценил анонсированный телемост с РФ как провокацию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк назвал провокацией анонс «телемоста» между запрещенным в Украине телеканалом «Россия-24» и одним из украинских каналов. Об этом говорится в сообщение на странице в Facebook.



«Сравнивать это недоразумение с мостом "США-СССР" в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами - дешевая манипуляция. Сейчас нам предлагают "соединить" внутрикремлевской пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами"», - написал он.



По его словам, количество таких провокаций будет только увеличиваться.



«Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет… Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями», - сказал секретарь СНБО.

Российский государственный телеканал «Россия 1» анонсировал на 12 июля проведение телемоста под названием «Надо поговорить» с украинским каналом NewsOne из орбиты политика и кума президента России Виктора Медведчука.