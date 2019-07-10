Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Парубий недоволен отменой парада на День Независимости. Призвал все равно выйти на шествие

10 июля 2019, 10:30

Парубий недоволен отменой парада на День Независимости. Призвал все равно выйти на шествие

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал военных и волонтеров пройти по центру Киева на День Независимости Украины 24 августа.

Во время открытия утреннего заседания парламента он отреагировал на решение президента Владимира Зеленского отменить парад 24 августа.

«Расстроен из-за такого решения, но будет ли парад — не им решать», — сказал Парубий.

Он подчеркнул, что для патриотов Украины День Независимости является главным праздником. «Тысячи наших современников — лучших дочерей и сыновей Украины — погибли за независимость в новейшей войне с имперской Россией, которая продолжается уже пятый год», — заявил спикер Рады.

В связи с эти он призвал военнослужащих, ветеранов, волонтеров и участников Майдана выйти на Крещатик 24 августа и «пройти парадом независимости». «Берите боевые знамена, поднимайте флаги, с которыми мы защищали Украину. <...> Я буду там вместе с вами», — подытожил Парубий.

Президент Владимир Зеленский заявил, что празднование Дня Независимости Украины пройдет без традиционного военного парада. По его словам, сэкономленные 300 миллионов гривен будут направлены на премии военным.

ТЕМЫ

Люди
Андрей Парубий Владимир Зеленский
События
День Независимости Украины
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:12
Поселок на окраине Донецка: Людей осталось мало, некоторые не могут даже выехать за пенсией
23:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:09
«МГБ ДНР» задержала жителя Енакиево. Его подозревают в телефонном терроризме
16:32
В «ДНР» отвергли идею отменить комендантский час
16:14
12 лет тюрьмы за «госизмену». «ЛНР» обвинила жителя Кадиевки в передаче боевика СБУ
13:55
В «ДНР» заговорили о повышении тарифов на ЖКХ
12:52
«ДНР» планирует запуск поездов в Россию в этом году
10:32
В «ЛНР» заявили, что воспримут ремонт моста у Станицы Луганской как акт агрессии Украины
08:02
В ОБСЕ рассказали о ранении женщины на блокпосте боевиков
23:10
Канал «ЛНР» снял Зеленского с другого края разрушенного моста в Станице Луганской
22:08
«ЛНР» запретила вывозить сельскохозяйственные культуры
20:39
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:22
Савченко заявила о намерении ехать на оккупированную территорию для агитации
22:53
Новые губернаторы и условия Путина для мира на Донбассе. Главное за неделю
13:00
«ЛНР» отключала электричество: В Луганске нет воды, 2 женщины отравились выхлопами генератора
все новости
14:12
Поселок на окраине Донецка: Людей осталось мало, некоторые не могут даже выехать за пенсией
13:47
Суд отказался арестовывать все имущество Ющенко. ГПУ собирается обжаловать решение
13:24
Временное место голосования изменили более 100 тысяч избирателей
13:04
Зеленский уволил восьмерых председателей райгосадминистраций на Донбассе
12:54
Кремль не ведет переговоры по освобождению украинских моряков в РФ и Вышинского в Украине
12:07
Российский корабль зашел в закрытый район проведения Sea Breeze
12:07
«Выйди отсюда!». Зеленский выгнал чиновника из зала
11:51
Human Rights Watch призвала Зеленского защитить права пенсионеров на Донбассе
11:34
Объектам «Воды Донбасса» возобновили водоснабжение
11:18
Bellingcat: «Зенитчик ДНР» Цемах может стать главным свидетелем в деле MH17
11:12
Из-за обстрела в поселке под Мариуполем повреждена крыша промышленного здания
10:30
Парубий недоволен отменой парада на День Независимости. Призвал все равно выйти на шествие
10:08
Дело Ефремова передали в Киев
09:44
Путин заявил, что Обама не выполнил договоренности по Украине
09:16
В Лисичанске жители возвращаются в аварийный дом после эвакуации
все новости
ВИДЕО
«Выйди отсюда!». Зеленский выгнал чиновника из зала
10 июля, 12:07
Новый глава ЛугОГА предложил пустить по кругу «чашу мира» после возвращения в Луганск
10 июля, 08:50
Боевики «ДНР» опубликовали видео удара из «Змея Горыныча». В ВСУ заявили о провокации
09 июля, 11:10
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция