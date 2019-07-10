Парубий недоволен отменой парада на День Независимости. Призвал все равно выйти на шествие

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал военных и волонтеров пройти по центру Киева на День Независимости Украины 24 августа.



Во время открытия утреннего заседания парламента он отреагировал на решение президента Владимира Зеленского отменить парад 24 августа.



«Расстроен из-за такого решения, но будет ли парад — не им решать», — сказал Парубий.



Он подчеркнул, что для патриотов Украины День Независимости является главным праздником. «Тысячи наших современников — лучших дочерей и сыновей Украины — погибли за независимость в новейшей войне с имперской Россией, которая продолжается уже пятый год», — заявил спикер Рады.



В связи с эти он призвал военнослужащих, ветеранов, волонтеров и участников Майдана выйти на Крещатик 24 августа и «пройти парадом независимости». «Берите боевые знамена, поднимайте флаги, с которыми мы защищали Украину. <...> Я буду там вместе с вами», — подытожил Парубий.

Президент Владимир Зеленский заявил, что празднование Дня Независимости Украины пройдет без традиционного военного парада. По его словам, сэкономленные 300 миллионов гривен будут направлены на премии военным.