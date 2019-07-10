Климкин посоветовал Зеленскому общаться с Путиным в присутствии западных партнеров

Украина может искать новый формат переговоров по Крыму и Донбассу, однако это должно происходить в присутствии западных партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире «Громадського».



«Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами. На них нужно полагаться. Какой это будет формат — нормандский, Штаты, комбинация, ЕС — об этом можно говорить. Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами», — сказал он.

1 июля Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск» и призвал присоединяться к его команде тех, кого не устраивает «политический бардак».



Климкин представлял Украину в «нормандском формате», куда также входят РФ, Франция и Германия.



8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести в Минске переговоры о Крыме и Донбассе. Он также предложил привлечь ко встрече лидеров США, Великобритании, Франции и Германии.



В Кремле заявили, что рассмотрят предложение Зеленского о встрече.