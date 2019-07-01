Климкин заявил об уходе в «политический отпуск»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск» и призвал присоединяться к его команде тех, кого не устраивает «политический бардак».



«Любые внутренние дискуссии должны усиливать нас и ослаблять Россию, поэтому вне зависимости от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Думаю, это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск», — сказал он в видеообращении, опубликованом в Facebook.



По его словам, сейчас пришло время для того, чтобы строить настоящую политическую команду.



«Всех, кого не устраивает современный политический бардак, адресую призыв — присоединяйтесь», — добавил Климкин.



При этом глава МИД подчеркнул, что внутри страны все едины в желании освободить украинских моряков, заложников, политических заключенных.



«Одновременно должны понимать, какую ловушку нам пыталась подсунуть Россия — опозорить наших моряков, делать вид, что они совершили преступление, судить их по российским законам, фундаментально ослабить нашу позицию относительно оккупированного Крыма и судебных исков», — добавил он.

27 июня президент Зеленский обвинил МИД и лично министра Климкина в том, что министерство не коммуницирует с ним в вопросах международной политики, в частности, что касается освобождения украинских моряков.



В ответ на критику Зеленского Климкин заявил, что, по его мнению, МИД имел полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту.



После этого премьер-министр Владимир Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск.