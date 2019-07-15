Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

КПВВ «Майорское» не работает из-за анонимного сообщения о заминировании

15 июля 2019, 09:45

КПВВ «Майорское» не работает из-за анонимного сообщения о заминировании

На КПВВ «Майорское» в Донецкой области в связи с сообщением о минировании эвакуировали гражданских лиц и весь персонал в безопасное место. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Сегодня утром, непосредственно перед открытием контрольных пунктов въезда-выезда, в 05.45 от неизвестного лица в службу «102» Национальной полиции поступило анонимное сообщение о заминировании КПВВ «Майорское», - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданских лиц, ожидавших начала работы перед контрольным пунктом, и весь персонал эвакуировали в безопасное место. Сейчас территория КПВВ обследуется группой разминирования ГСЧС и принимаются все необходимые меры безопасности.

Остальные КПВВ на линии соприкосновения открылись согласно летнего графика работы и функционируют в штатном режиме.

ТЕМЫ

Места
КПВВ Майорск
Прочее
Минирование Заминирование
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:57
ОБСЕ видела повреждения домов, подстанции, Дома культуры и функционирующей школы
23:43
Первая беседа Зеленского с Путиным на фоне эскалации и гибели гражданских. Главное за неделю
14:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Луганском
12:18
Пенсионерка погибла от разрыва мины в неподконтрольном Гольмовском
21:20
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
22:31
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:24
ОБСЕ видела разбитые крыши и многочисленные воронки от снарядов на неподконтрольной территории
23:15
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:49
Боевики разместили ракетный комплекс в жилом районе Кадиевки
11:44
Пушилин заявил, что порядка 3 тысячи дончан получили паспорта РФ
11:10
Глава «ДНР» не видит противоречий между Минскими соглашениями и интеграцией с Россией
11:04
Жители оккупированного села под Мариуполем протестовали из-за регулярных обстрелов
09:16
В «ДНР» заявили о гибели жительницы Горловки в результате обстрела
09:15
Красный Крест отправил на неподконтрольный Донбасс 162 тонны гуманитарной помощи
08:50
В Луганске рассказали о мощном взрыве
все новости
10:20
Мэр Мариуполя: Хищения в городской теплосети до сих пор не расследованы
09:45
КПВВ «Майорское» не работает из-за анонимного сообщения о заминировании
09:28
Автомобили из кортежа Зеленского попали в ДТП, «подрезав» колонну автобусов с детьми
08:57
Порошенко допустил освобождение Россией украинских моряков на этой неделе
08:57
ОБСЕ видела повреждения домов, подстанции, Дома культуры и функционирующей школы
08:16
Бессмертный рассказал, чего ждет от возвращения в Минские переговоры
08:00
Место голосования изменили почти 220 тысяч избирателей
23:43
Первая беседа Зеленского с Путиным на фоне эскалации и гибели гражданских. Главное за неделю
18:01
В штабе рассказали об обстреле Марьинки
16:59
В Оппоблоке рассказали об отношении к легализации марихуаны и однополых браков
16:01
В Мариуполе водитель застрелил оппонента во время ссоры на дороге
14:50
Гройсман исключил прекращение жд-сообщения с РФ
14:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Луганском
12:18
Пенсионерка погибла от разрыва мины в неподконтрольном Гольмовском
10:53
В Киеве пикетировали здание СБУ, требуя арестовать Медведчука
все новости
ВИДЕО
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
13 июля, 21:20
Обстрел под Гранитным: Замкомандующего ООС рассказал подробности
11 июля, 17:10
Глава ДонОГА рассказал, как его пытались склонить к сотрудничеству перед выборами
11 июля, 16:13
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция