КПВВ «Майорское» не работает из-за анонимного сообщения о заминировании

На КПВВ «Майорское» в Донецкой области в связи с сообщением о минировании эвакуировали гражданских лиц и весь персонал в безопасное место. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.



«Сегодня утром, непосредственно перед открытием контрольных пунктов въезда-выезда, в 05.45 от неизвестного лица в службу «102» Национальной полиции поступило анонимное сообщение о заминировании КПВВ «Майорское», - говорится в сообщении.



Отмечается, что гражданских лиц, ожидавших начала работы перед контрольным пунктом, и весь персонал эвакуировали в безопасное место. Сейчас территория КПВВ обследуется группой разминирования ГСЧС и принимаются все необходимые меры безопасности.



Остальные КПВВ на линии соприкосновения открылись согласно летнего графика работы и функционируют в штатном режиме.