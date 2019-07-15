На Донетчине кандидат от «Оппоблока» использует символику в стиле другой партии

В Торецке Донецкой области раздают газеты с агитацией за кандидата в народные депутаты по округу № 52 от «Оппозиционного блока» Валерия Коновалюка, в котором использована символика в стиле другой политсилы — «Оппозиционной платформы — За жизнь». Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



В частности, в газете есть фотография Коновалюка с лидером ОПЗЖ Юрием Бойко. Под снимком размещен призыв голосовать за партию под номером один в бюллетене — это «Оппозиционный блок». ОПЗЖ получила шестой номер в бюллетене по итогам жеребьевки Центризберкома.



В газете Коновалюка политсила указана как «Оппозиционный блок жизнь», рядом размещен подсолнух. Это напоминает логотип ОПЗЖ.

Кроме того, сам агитматериал напечатан в стиле газеты «Вести».





Глава «Медиа холдинга Вести Украина» Ольга Семченко отреагировала в Facebook словами: «Сейчас разберемся! Совсем обнаглели».



Заказчиком газеты, которую раздают в Торецке, указан избирательный фонд кандидата Коновалюка.

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