Австрия дала окончательное согласие на экстрадицию Фирташа в США

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер выдал разрешение на экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции Австрии.



Отмечается, что решение было принято после консультаций с МИД страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии. Вопрос экстрадиционного ареста и последующей доставки Фирташа в США сейчас решает Земельный суд Вены.



При этом, как сообщает австрийский общественный вещатель ORF, бизнесмен пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Выдача США отложена до решения суда по делу.



Председатель совета группы компаний Group DF Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. При прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму 18,5 млн долларов хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США компании Boeing. Фирташ все обвинения отвергает и называет их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы на Украине.



В конце июня Верховный суд Австрии подтвердил законность принятого в феврале 2017 года решения низшей инстанции - Высшего земельного суда Вены - об экстрадиции Фирташа.



После этого постановления суда в Минюсте Австрии отмечали, что как только в ведомство поступит письменное решение суда, то в процесс, согласно австрийскому закону о выдаче и правовой помощи, вступит министр юстиции страны.