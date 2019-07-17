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СМИ: Новый угольный «смотрящий» знаком с Януковичем и действует в пользу Коломойского

17 июля 2019, 15:04

СМИ: Новый угольный «смотрящий» знаком с Януковичем и действует в пользу Коломойского

Люди, связанные с олигархом Игорем Коломойским уже заменили окружение нардепа от БПП Игоря Кононенко в угольной отрасли, говорится в материале «Экономической правды».

По информации издания, на днях угольный магнат, бизнесмен из Тореза Виталий Кропачев снял с себя полномочия неофициального куратора государственного энергетического сектора. Несколько источников сообщили, что его место занял донецкий бизнесмен Виталий Беляков.

По словам источника ЭП, с июня он начал принимать в своем киевском офисе на улице Ирининской, 5/24 «генералов» государственных угольных объединений.

«Часть "генералов" после разговора с Беляковым сохранила свои должности. Например, главы "Лисичанскугля", "Торецкугля", шахт им. Сургая и "Южнодонбасской № 3″. Остальных "генералов" поменяли», — объясняет собеседник из одного из госпредприятий.

Беляков возглавлял ассоциацию «Донбасский рассчетно-финансовый центр» (ДРФЦ), через которую Александр Янукович контролировал группу углеобогатительных фабрик на Донбассе.

«Из ДРФЦ Беляков уходил с конфликтом. В "ДНР" он невъездной. Последние несколько лет он жил в Крыму, потому что считал, что в Киеве на него заведут дела. Возвращение Белякова санкционировал Коломойский», — говорит источник ЭП из Минэнергоугля.

Сам Коломойский заявляет, что никогда не видел и не общался с Беляковым.

Однако на связь Белякова с Коломойским может указывать то, что «Центрэнерго» начала заключать договора с предприятиями группы «Приват» после смены руководителя 1 июля. Это совпало с датой запуска нового рынка электроэнергии, предусматривающего возможность прямых продаж.

В конце 1990-х — начале 2000-х Беляков был бизнес-партнером по ЗАО «Донбасспромсервис» и ООО «Угольтранс» Эдуарда Бондаренко — сегодняшнего бизнес-партнера депутата от БПП Максима Ефимова, с которым они владеют «Донбассэнерго».

Эту энергокомпанию тандем Ефимов-Бондаренко купил у окружения Александра Януковича — старшего сына беглого президента Украины.

ТЕМЫ

Люди
Игорь Коломойский Виталий Кропачев Виталий Беляков
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