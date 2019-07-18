Волкер увидел в продолжении ареста моряков попытку РФ давить на Зеленского перед выборами

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер расценил продолжение ареста украинским морякам, а также решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей как попытку Кремля давить на президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов.



«Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть освобождены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее. Я убежден, что президент [РФ Владимир] Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам», — сказал Волкер, передает «Голос Америки»



Он также выразил сомнение, что такой шаг сработает. «Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину», — подчеркнул Волкер.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца всем 24 украинским морякам.



Президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Воспользоваться такой процедурой смогут те граждане, которые находятся на территории России.