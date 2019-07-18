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Помощник Зеленского рассказал о желании добиться переговоров с Путиным

18 июля 2019, 09:07

Помощник Зеленского рассказал о желании добиться переговоров с Путиным

Команда президента Украина Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил первый помощник Зеленского Сергей Шефир в интервью LB.ua.

«Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Мы ищем возможность выйти на разговор на равных», — сказал он. 

По словам Шефира, Путин демонстрирует, что «никому ничего не должен», однако у команды Зеленского все равно есть уверенность, что они «добьются этих переговоров».

Он подчеркнул, что президент Украины всеми своими действиями демонстрирует готовность к переговорам с Москвой. В частности, разведены войска в Станице Луганской, возобновлен Минский переговорный процесс.

Первоочередной задачей помощник Зеленского назвал возвращение моряков, захваченных в Керченском проливе. «Если Путин отдаст нам военных, то это повод, чтобы сесть и поговорить с ним», — отметил Шефир. 

Он также заявил о необходимости вернуть «ментально» под контроль Киева территории Донбасса. «Крым — очень тяжелая тема. Давайте начнем с Донбасса, а закончим полуостровом», — добавил он. Шефир также указал на неизменность украинской позиции о том, что Крым — часть Украины.

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