В Кремле не планируют встречу Путина с Зеленским в ближайшее время

В Кремле заявили, что говорить о встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина пока рано. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.



«Нет, пока об этом (встрече президентов) речи не идет. И давайте согласимся: пока важно дождаться, когда в Украине пройдут выборы, когда без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы», — сказал Песков.



Он также отметил, что Киев и в Москве по-разному видят формулу обмена удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».

Команда украинского президента стремится к прямым переговорам Зеленского с Путиным.



11 июля президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели первый телефонным разговор, во время которого обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными.



После этого состоялась встреча украинской и российской омбудсвимен Людмилы Денисовой и Татьяны Москальковой, которые обменялись списками граждан Украины и РФ, удерживаемых в местах лишения свободы обеих стран.



В Офисе Зеленского также сообщили, что на встрече «нормандского формата» 12 июля была достигнута договоренность в течение месяца совершить обмен пленными.