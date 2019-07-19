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Помощник Зеленского: Мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском

19 июля 2019, 14:01

Помощник Зеленского: Мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском

Возвращение оккупированного Донбасса будет невозможным, если его жителей заставлять говорить на украинском языке. Такое мнение высказал первый помощник президента Украины Сергей Шефир в интервью LB.ua.

«Я считаю, что началась спекуляция на языке. Этот вопрос разъединяет страну. Сейчас в садиках, в школах дети говорят на украинском языке. В будущем это генетически закрепится. Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина — на украинском», — сказал он, комментируя предложение главы Офиса президента Андрея Богдана разрешить Донбассу использовать русский в качестве регионального языка.

«Мое мнение — мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском», — подчеркнул Шефир.

По его словам, в позиции Богдана «есть смысл», потому что «не получится вернуть людей, не пойдя на минимальные компромиссы с их ментальностью». При этом Шефир подчеркнул, что украинский язык должен быть единственным государственным. 

На уточняющий вопрос, к каким компромиссам он готов, помощник президента ответил: «Ко всем компромиссам, кроме территориальной целостности».

Шефир также уточнил, что согласен на амнистию тех боевиков, «на ком нет крови».

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ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский Сергей Шефир
Прочее
украинский язык русский язык языковой закон

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