Климкин увидел в паспортизации Донбасса сигнал Путина о федерализации Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает инициативу Кремля по расширению упрощенного порядка предоставления гражданства России украинскими гражданами на всей территории Донецкой и Луганской областей сигналом о желании федерализации Украины.



«Это же послание [президента РФ Владимира] Путина не только и не столько нам, а, прежде всего, Западу. Причем как раз накануне наших выборов. И это послание очень простое: "Давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях. Россия хочет контролировать не менее весь Донбасс. И, в конце концов, вся Украина является зоной нашего прямого влияния"», — написал он у себя в Facebook.



По словам Климкина, Запад может дать согласие на реализацию российского сценария в Украине.



Как считает глава МИД, эффективно противодействовать этому можно лишь в случае стратегического и доверительного взаимодействия Украины с друзьями и партнерами.



«И видение стратегии должны предоставить мы. До того, как свой сценарий начнет навязывать Россия», — подчеркнул Климкин.

17 июля президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Воспользоваться такой процедурой смогут те граждане, которые находятся на территории России.



24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.