ЦИК показала результаты выборов в Раду после обработки 40% протоколов

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 41,7% электронных протоколов, проходят партии «Слуга народа» (42,34% голосов), «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,78%, «Европейская солидарность» — 8,68%, «Батькивщина» — 8,10%, «Голос» — 6,38%.



Пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент «Радикальная партия» — 3,87%, «Сила и честь», которая набирает 3,74% голосов, «Оппозиционный блок» — 3,22%, и «Свобода» — 2,32%.



Партия Шария — 2,27% голосов, партия «Украинская стратегия Гройсмана» набирает 2,19%, «Гражданская позиция» — 1,09%.



Остальные политсилы набирают менее 1%.



Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» побеждает в Луганской и Донецкой областях, «Голос» — во Львовская области. В остальных регионах, а также в Киеве победителем становится партия «Слуга народа».