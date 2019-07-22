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СНБО призвал соблюдать санкции против российских соцсетей

22 июля 2019, 15:02

СНБО призвал соблюдать санкции против российских соцсетей

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк призвал Кабинет министров, Службу безопасности и Национальный банк неуклонно соблюдать режим санкций, введенных против российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Там указали, что соответствующий документ, в котором содержится призыв соблюдать санкций, СНБО выпустила из-за увеличения количества сообщений о вероятной отмене санкций в отношении российских соцсетей в Украине.

«Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание указанных государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке», — отмечается в сообщении СНБО.

В мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компаний Mail.ru, «Яндекс» и их сервисов. Доступ ко всем сервисам «Яндекса» и Mail.ru запрещен на три года.

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