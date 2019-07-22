В Торецке обработали протоколы только 7 из 53 участков

В округе № 52 в Донецкой области по состоянию на 21:00 обработано только 13,2% протоколов, что эквивалентно семи участкам из 53-х. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.



По результатам обработанных протоколов, в округе лидирует кандидат от «Батькивщины» Евгений Яковенко.



52-й округ находится в прифронтовом Торецке Донецкой области.



Как сообщало сегодня местное издание «Торецк.City», по состоянию на 16:00 работа окружной комиссии была частично заблокированной.



Как заявляла член окружного избиркома Ирина Захарченко, в помещении находились провокаторы, в том числе с журналистскими удостоверениями, а также нардеп Наталья Королевская. По ее словам, присутствующие громко кричат, перекрывают обзор председателю комиссии, требуют пересмотра решений ОИК, ведут себя агрессивно и оказывают психологическое давление.



В некоторых округах Донетчины подсчет голосов уже завершился.