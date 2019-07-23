В «Слуге народа» допускают официальный статус русского языка на Донбассе

Глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на временно неподконтрольной части Донбасса. В интервью «РБК-Украине» он прокомментировал позицию главы Офиса президента Андрея Богдана, выступавшего за данную инициативу.



«Во-первых, она (позиция Богдана — прим.) не противоречит Минским договоренностям. Во-вторых, этот вопрос нужно будет обсуждать. Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены президентом, это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Это мы не обсуждаем», — сказал Разумков.



В частности Разумков считает возможным дискуссию относительно предоставления русскому языку особого статуса. Он добавил, что «это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит украинской Конституции».



«Это не нарушает национальные интересы и ни в коем случае не ставит под сомнение вопрос о государственном языке», — добавил Разумков.

По результатам досрочных парламентских выборов партия «Слуга народа» набрала 42,9% голосов, что даст ей 252 мандата в Верховной раде. Этого количества мест достаточно, чтобы сформировать большинство без коалиции и принимать некоторые законопроекты единолично.



На прошлой неделе первый помощник президента Сергей Шефир: заявил, что Украина не сможет вернуть Донбасс, заставляя говорить местное население на украинском языке: «Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина — на украинском».