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Полиция усилила охрану избиркома на Луганщине, где баллотируется брат Медведчука. Голоса пересчитывают

24 июля 2019, 09:50

Полиция усилила охрану избиркома на Луганщине, где баллотируется брат Медведчука. Голоса пересчитывают

Полиция усилила меры безопасности на окружной избирательной комиссии № 105 в городе Счастье Луганской области, где приняли решение о пересчете голосов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.

По данным пресс-службы, к правоохранителям обратился член окружной избирательной комиссии № 105, который сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства председателем комиссии. Он утверждал, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета 100% голосов со всех шести избирательных участков, расположенных на избирательном округе № 105, и установлены результаты выборов, но обработка протоколов по результатам голосования на участках не проводилась.

Отмечается, что на данный момент комиссией проводится пересчет голосов. «Полицией было принято решение об усилении мер публичной безопасности вблизи окружной избирательной комиссии. На охрану общественного порядка задействованы 45 полицейских», — говорится в сообщении.

В 105-м округе баллотируется Сергей Медведчук — младший брат главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кума президента России Виктора Медведчука.

На сайте ЦИК указано, что по результатам обработки 100% электронных протоколов победу на округе одержала кандидат «Оппозиционного блока» Виктория Гриб.

Вчера Сергей Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что будет опротестовывать результаты голосования в суде. По его словам, были допущены «многочисленные нарушения» при подсчете голосов.

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