В Славянске нардепа Королевкую обсыпали мукой

В Славянске Донецкой области депутата Верховной Рады Наталью Королевскую обсыпали мукой. Об этом сообщили ведущие телеканала «112 Украина» и сама Королевская во время прямого включения.



Инцидент произошел перед зданием Донецкого окружного суда, который базируется в Славянске. Там началось судебное заседание, на котром «Оппозиционная платформа — За жизнь», оспаривает результаты голосования в округе № 52.



Рядом с зданием суда стоят молодые люди с плакатами в поддержку кандидата от «Батькивщины» Евгения Яковенко, который победил в 52-м округе. Королевская, которая представляет ОПЗЖ, заявила, что мукой ее обсыпал один из них.

В 52-м округе (центр в Торецке) после обработки 100% электронных протоколов победу одержал кандидат «Батькивщины» Евгений Яковенко (28,96%). Вторым оказался кандидат ОПЗЖ Олег Погодин (26%).



ОПЗЖ отказалась признавать результаты. В политсиле обвинили окружную избирательную комиссию и «Батькивщину» в фальсификациях. В «Батькивщине» обвинения отвергают.