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Порошенко прибыл на допрос в ГБР, когда его уже не ждали

25 июля 2019, 15:23

Порошенко прибыл на допрос в ГБР, когда его уже не ждали

Пятый президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Перед этим спикер ГБР Анжелика Иванова заявила, что допрос Порошенко перенесли на 8 августа.

Порошенко, перед тем как зайти в офис ГБР, заявил, что пришел на допрос, несмотря на то, что официально не получал приглашение. Также он сказал, что для этого отменил «международную встречу», которая была запланирована на 15:00.

Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Вчера, 24 июля, Петр Порошенко пришел в ГБР на день раньше назначенного допроса.

Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.

Адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что его подзащитный не пойдет в ГБР до парламентских выборов 21 июля.

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