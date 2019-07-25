На Порошенко пытались напасть после допроса ►

На автомобиль пятого президента Петра Порошенко пытались напасть несколько человек во время того, как он покидал здание Госбюро расследований после допроса.



Один нападавших залез на капот автомобиля сразу после того, как в него сел Порошенко. Охрана экс-президента почти сразу оттеснила его от автомобиля, после чего между нападавшими и охранниками произошла небольшая потасовка.





Неизвестные скрылись. По информации «Украинской правды», один из них — ветеран полка «Азов» Никита Макеев. Именно он запрыгнул на капот автомобиля.



«Макеев родом из России и у него был паспорт РФ, однако 18 июля президент Владимир Зеленский дал ветерану "Азова" украинское гражданство», — пишет издание.

В полиции Киева отметили, что с заявлением по данному инциденту не обращались.



В результате инцидента никто не пострадал.

Порошенко допрашивали в ГБР в рамках дела по иску экс-главы Администрации президента Андрея Портнова по продаже завода «Кузница на Рыбацком». Порошенко продает завод олигарху Сергею Тигипко. По информации Bihus.info, перед продажей из-под управления завода вывели около 6 тысяч квадратных метров недвижимости.



Порошенко до последнего отрицал наличие повесток на допрос.