Зеленский предложил обсудить кандидатов на главу Одесской ОГА в Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одесской области за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы областной государственной администрации.



«Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре главы Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?» — написал он.



Зеленский также опубликовал краткие данные о кандидатах и их фотографии. В перечень претендентов вошли бывший руководитель ряда предприятий, юрист, глава общественного союза «Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов» Андрей Андрейчиков, предприниматель Татьяна Петракевич, юрист и депутат Одесского горсовета, мама четверых детей Ольга Квасницкая, глава инвестиционной компании Максим Куцый и юрист Максим Болдин.

Изначально Андрей Андрейчиков рассматривался Офисом президента как будущий глава Одесской ОГА.



Журналисты программы «Схемы» выяснили, что партнером Андрейчикова в одной из фирм указан одесский бизнесмен Дмитрий Череп — в 2015 году он был осужден за попытки захватить местную власть.



По информации следствия, Череп планировал разместить в Одессе 50 вооруженных лиц из оккупированной части Донбасса, а в новом «сепаратистском» правительстве он собирался занять руководящую должность. Череп свою вину признал и пошел на сделку со следствием.



Также журналисты узнали, что Андрейчиков зарабатывает на экспорте украинского металлолома в самопровозглашенное Приднестровье.



После публикаций СМИ об Андрейчикове президент Владимир Зеленский объявил о намерении провести конкурс на пост глав Одесской ОГА.