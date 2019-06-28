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Будущий глава Одесской области торгует металлоломом с непризнанным Приднестровьем

28 июня 2019, 11:31

Будущий глава Одесской области торгует металлоломом с непризнанным Приднестровьем

Одобренный Кабинетом министров кандидат на должность председателя Одесской областной госадминистрации Андрей Андрейчиков зарабатывает на экспорте украинского металлолома в непризнанную «Приднестровскую Молдавскую республику». Это выяснили журналисты программы «Схемы», проанализировав данные украинской таможни за 2015-2018 годы.

Отмечается, что только за 3 года фирма Андрейчикова ООО «Балкер» экспортировала на «Молдавский металлургический завод» в городе Рыбница более 60 тысяч тонн металлолома на 379,1 миллиона гривен.

Как установили журналисты, Андрейчиков является основателем в ООО «Охотник-2007». Его партнером в этой фирме указан одесский бизнесмен Дмитрий Череп — в 2015 году он был осужден за попытки захватить местную власть. По информации следствия, Череп планировал разместить в Одессе 50 вооруженных лиц из оккупированной части Донбасса, а в новом «сепаратистском» правительстве он собирался занять руководящую должность. Череп свою вину признал и пошел на сделку со следствием.

Второй партнер Андрейчикова в ООО «Охотник-2007» — Сергей Кушнир, руководитель пророссийской партии «Родина», которая выступает за федерализацию Украины и признания русского языка вторым официальным. Руководитель этой партии Игорь Марков после Революции Достоинства сбежал в Россию.

В мае 2018 года Украина ввела запрет на торговлю с «Молдовским металлургическим заводом» (ММЗ), однако накануне первого тура выборов в марте 2019-го на тот момент президент Петр Порошенко согласовал снятие санкций с завода по просьбе премьер-министра Молдовы Павла Филипа. Последнего называют ставленником молдавского олигарха Влада Плахотнюка, который косвенно связан с работой ММЗ и, по собственному признанию, является давним знакомым пятого президента Украины Петра Порошенко.

26 июня Кабинет министров одобрил кандидатуру Андрейчикова на должность председателя Одесской ОГА.

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Андрей Андрейчиков
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