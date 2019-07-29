Луганская ТЭС из-за нехватки угля из РФ перешла на газ

Луганская ТЭС («ДТЭК Востокэнерго») в Счастье перешла на использование природного газа из-за отсутствия поставок угля из России. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий.



«Сегодня в 09:00 Луганскую ТЭС перевели с потребления угля на газ. Все прошло в штатном режиме, перебоев не было. Потребители разницы не почувствовали. Все находится под контролем, причин для беспокойства нет», — отметил он.

Решение о переходе Луганской ТЭС с угля на газ было принято 26 июля.



Луганская ТЭС в ноябре 2018 года уже вынужденно переходила на сжигание газа из-за блокировки Россией поставки угля. Поставки на ТЭС осуществляются с российского актива ДТЭК — шахтоуправления «Обуховская» в Ростовской области, так как ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.



Без работы Луганской ТЭС регион не сможет в необходимой мере обеспечиваться электроэнергией.