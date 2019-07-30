Пресс-конференцию мэра Доброполья, который баллотировался в Раду, сорвали радикалы

Пресс-конференцию в Киеве при участии кандидата в народные депутаты, мэра Доброполья Донецкой области Андрея Аксенова сорвали представители праворадикальной организации «Традиция и порядок». Мероприятие транслировал «Укринформ» в YouTube.



Аксенов участвовал в пресс-конференции по итогам выборов в округе № 50, на которой утверждал, что произошли фальсификации. В зал пресс-центра «Укринформ» ворвались молодые люди с криками «Вон сепаратиста Аксенова» и «Позор».



В процессе словесной перепалке они обвинили мэра Доброполья в сепаратизме и заявили о том, что у него есть российское гражданство. Аксенов все обвинения отвергал.



Также представители «Традиции и порядка» забросали Аксенова яйцами.







По данным ЦИК, на округе № 50 победил кандидат «Оппозиционного блока» и мэр Покровска Руслан Требушкин. Самовыдвиженец Андрей Аксенов был вторым. Разница между ними составила 206 голосов.



Подсчет голосов на округе сопровождался акцией протеста. Участники установили несколько палаток и принесли шины, требуя проведения честных выборов и недопущения фальсификаций.



Осенью 2017 года стало известно о российском паспорте Андрея Аксенова. Позже выяснилось, что паспорт уже просрочен. Также информацию о наличии российского гражданства у мэра Доброполья проверила прокуратура.