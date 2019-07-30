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Суд оставил в силе арест экс-начальника «ПВО ДНР» Цемаха

30 июля 2019, 19:18

Суд оставил в силе арест экс-начальника «ПВО ДНР» Цемаха

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест бывшего начальника «ПВО ДНР» Владимира Цемаха. Об этом сказал председательствующий судья Юрий Слива, передают «Українськi Новини».

«Апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения», - огласил он.

Таким образом, суд оставил Цемаха под стражей до 25 августа.

Решение суда первой инстанции от 28 июня оставлено без изменений.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли из неподконтрольного Снежного Владимира Цемаха.

В одном из архивных видео Цемах признавался, что «что-то прятал». СМИ предполагают, что речь идет о «Буке», из которого был сбит «Боинг-777», принадлежавший «Малайзийским авиалиниям» и совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур.

Цемах отрицает свою причастность к катастрофе пассажирского самолета «Боинг 777», сбитого 17 июля 2014 года в Донецкой области. 

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