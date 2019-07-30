Задержанный экс-начальник ПВО «ДНР» отрицает свою причастность к крушению МН17

Экс-начальник противовоздушной обороны «Славянской бригады» боевиков «ДНР» Владимир Цемах отрицает свою причастность к катастрофе пассажирского самолета «Боинг 777», сбитого 17 июля 2014 года в Донецкой области. Об этом Цемах сказал журналистам в Киевском апелляционном суде, передают «Українськi Новини».



«Я тогда был вне города (Снежного) и выполнял определенные задачи», — заявил экс-боевик, отметив, что не причастен к катастрофе самолета.



Цемах уверяет, что в интервью, которое он дал представителю российской партии «Родина» в 2015 году, он не говорил о своей причастности к сбитию самолета и транспортировке ЗРК «Бук».



При этом Цемах заявляет, что ничего не знает и о присутствии российских военных на Донбассе.



Боевик отметил, что ему еще не делали предложения об обмене и он не может сказать свою позицию по этому вопросу.



Цемах не признает свою вину и считает, что задержан незаконно.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли из неподконтрольного Снежного Владимира Цемаха.



В одном из архивных видео Цемах признавался, что «что-то прятал». СМИ предполагают, что речь идет о «Буке».



19 июня Международная следственная группа назвала имена четырех причастных к катастрофе самолета Boeing 777 рейса MH17: россияне Сергей Дубинский («Хмурый»), Олег Пулатов («Гюрза»), Игорь Гиркин («Стрелков») и украинец Леонид Харченко («Крот»).



17 июля 2014 года над городом Шахтерск Донецкой области был сбит «Боинг-777», принадлежавший «Малайзийским авиалиниям» и совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. В катастрофе погибли экипаж и пассажиры самолета – все 298 человек, включая 80 детей.



Почти через четыре года, в мае 2018-го, Международная следственная группа (JIT) на пресс-конференции в Гааге продемонстрировала обломки ракеты, которой сбили самолет. Комплекс «Бук», из которого была выпущена ракета, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске.