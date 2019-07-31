«Шахтер» одержал волевую победу над «Александрией» в первом матче чемпионата

Фото: ФК «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» в матче первого тура Украинской премьер-лиги в гостях обыграл «Александрию» со счетом 1:3.



На 7-й минуте полузащитник «горняков» Марлос не смог забить пенальти.

«Александрия» сумела выйти вперед на 42-й минуте. Гол забил Максим Третьяков.

Во втором «Шахтер» сравнял счет благодаря автоголу Глеба Бухала на 58-й минуте.

На 73-й минуте уже донецкий клуб вышел вперед благодаря точному удару Тайсона.

Дентьо сделал счет 3:1 на последних минутах поединка.