«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок

Фото: ФК «Динамо»

Киевское «Динамо» стало обладателем Суперкубка Украины по футболу 2019 года, обыграв донецкий «Шахтер» в Одессе со счетом 2:1.



Счет в матче был открыт в конце первого тайма: гол забил игрок «Шахтера» Алан Патрик.





«Динамо» сравняло счет на 80-й минуте. Никита Бурда точно замкнул головой подачу с углового.



Уже через три минуты киевская команда вышла вперед благодаря голу Дениса Гармаша.

Теперь «Динамо» и «Шахтер» по 8 раз выигрывали Суперкубок Украины.



Сегодня вечером в Одессе полиция увезла в отделение 12 болельщиков, которые пытались устроить драку перед матчем «Динамо» — «Шахтер».



Матч за Суперкубок посетил президент Украины Владимир Зеленский.