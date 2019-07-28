«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок

Киевское «Динамо» стало обладателем Суперкубка Украины по футболу 2019 года, обыграв донецкий «Шахтер» в Одессе со счетом 2:1.
Счет в матче был открыт в конце первого тайма: гол забил игрок «Шахтера» Алан Патрик.
«Динамо» сравняло счет на 80-й минуте. Никита Бурда точно замкнул головой подачу с углового.
Уже через три минуты киевская команда вышла вперед благодаря голу Дениса Гармаша.
Матч завершено! Динамо - володар Суперкубка України 2019!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 28, 2019
Динамо 2:1 Шахтар #FCDKLive #ДинамоШахтар #DynamoShakhtar pic.twitter.com/YG5B92sQDl
Теперь «Динамо» и «Шахтер» по 8 раз выигрывали Суперкубок Украины.
Сегодня вечером в Одессе полиция увезла в отделение 12 болельщиков, которые пытались устроить драку перед матчем «Динамо» — «Шахтер».
Матч за Суперкубок посетил президент Украины Владимир Зеленский.