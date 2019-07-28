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«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок

28 июля 2019, 22:57

«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок

Фото: ФК «Динамо» Фото: ФК «Динамо»

Киевское «Динамо» стало обладателем Суперкубка Украины по футболу 2019 года, обыграв донецкий «Шахтер» в Одессе со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт в конце первого тайма: гол забил игрок «Шахтера» Алан Патрик.

«Динамо» сравняло счет на 80-й минуте. Никита Бурда точно замкнул головой подачу с углового.

Уже через три минуты киевская команда вышла вперед благодаря голу Дениса Гармаша.

Теперь «Динамо» и «Шахтер» по 8 раз выигрывали Суперкубок Украины.

Сегодня вечером в Одессе полиция увезла в отделение 12 болельщиков, которые пытались устроить драку перед матчем «Динамо» — «Шахтер».

Матч за Суперкубок посетил президент Украины Владимир Зеленский.

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