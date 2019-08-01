«Шахтер» покажет новую форму на открытой тренировке. Фото уже «утекло» в сеть

«Шахтер» презентует новый домашний комплект игровой формы от Nike на открытой тренировке в субботу, 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».



Мероприятие состоится на стадионе «Металлист» в Харькове. В 16:30 все посетители клубного фан-магазина на стадионе смогут встретиться с нападающим «Шахтера» Жуниором Мораесом. Отмечается, что у болельщиков будет возможность купить у Мораеса клубный абонемент, а также взять автограф и сфотографироваться.



Сама открытая тренировка начнется в 17:45, доступ на чашу стадиона откроется в 17:00.



Сайт FootyHeadlines, специализирующийся на «утечках» снимков футбольных форм, уже опубликовал фотографию футболки «Шахтера» для нового сезона. Однако, эта информация пока неофициальная.

В воскресенье, 4 августа, «Шахтер» примет на «Металлисте» львовские «Карпаты» во втором туре Украинской премьер-лиги. Начало матча в 19:30.

На прошлой неделе «Шахтер» объявил о новом титульном спонсоре.



В первом туре УПЛ «горняки» обыграли «Александрию».